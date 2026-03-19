الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

رؤية هلال عيد الفطر
رؤية هلال عيد الفطر
إسلام خالد

تتجه أنظار المسلمين في مصر، مساء اليوم الخميس 19 مارس 2026، إلى السماء ترقبًا لــ رؤية هلال عيد الفطر المبارك، في ظل ظروف جوية غير مستقرة قد تؤثر بشكل ملحوظ على إمكانية الرؤية.

طقس اليوم

العيد الجمعة أم السبت؟.. الطقس يلعب دورًا في حسم رؤية هلال عيد الفطر اليوم

وفي هذا السياق، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما قد يشكل تحدي أمام لجان الرصد الشرعي والفلكي المكلفة باستطلاع الهلال.

طقس غير مستقر وأمطار متفاوتة الشدة

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد اليوم فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تغزر أحيانًا على بعض المناطق، مع احتمالية وصولها إلى حد السيول في مناطق من خليج العقبة وسيناء على فترات متقطعة.

كما أشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 30%، وعلى فترات متقطعة.

رياح مثيرة للأتربة وتراجع في الرؤية

كما تشهد أغلب الأنحاء نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و50 كم/س، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة في شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة البحر الأحمر.

وقد يتسبب ذلك في تدهور مستوى الرؤية، وهو ما قد يعيق بشكل مباشر عمليات رصد الهلال بالعين المجردة أو حتى باستخدام التلسكوبات في بعض المناطق.

تأثير مباشر على رؤية الهلال

ويرى الخبراء أن تزامن رصد الهلال مع هذه الظروف الجوية غير المستقرة، خاصة السحب الكثيفة والأمطار والرياح المثيرة للأتربة، قد يؤدي إلى صعوبة في الرؤية في عدد من المناطق.

وفي جميع الأحوال، تبقى الكلمة النهائية لدار الإفتاء المصرية ولجانها الشرعية المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي تعتمد على الرؤية البصرية المدعومة بالحسابات الفلكية لتحديد غرة شهر شوال وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال (عيد الفطر) بعد غروب شمس اليوم الخميس 29رمضان، لتأكيد الموعد الرسمي لأول أيام عيد الفطر، حيث تعتمد الرؤية الشرعية إلى جانب الحسابات الفلكية.

وينتظر المصريون خلال الساعات القليلة المقبلة نتيجة استطلاع رؤية هلال عيد الفطر 2026، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر شوال ولد اليوم وان فرصة مشاهدته ممكنه في حال صفاء الجو وخلوه من المعوقات البصرية 

موعد ولادة هلال عيد الفطر 2026

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان رسمي أن هلال عيد الفطر (شهر شوال) 1447 هجريًا سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، اليوم الخميس 19 مارس 2026، الموافق 29 رمضان.

موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر سيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026، وذلك وفقًا للتقديرات الفلكية الصادرة عن المعهد.

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

