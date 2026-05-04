مسؤولو مدرسة هابي لاند أمام النيابة: منعرفش حاجة عن الفيديو أو تصرفات المتهم

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اتهام مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل بالتحرش بالتلاميذ داخل مكتبه بعد تداول مقطع فيديو له مع إحدى الأطفال.

واستمع فريق كامل من نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية لمسؤوليين من الإدارة التعليمية والمدرسة حول الواقعة، حيث أدلى كل من مدير الإدارة التعليمية و مديرة المدرسة والاخصائي الاجتماعى بأقوالهم مؤكدين عدم علمهم بأي من الوقائع المتهم بها المدير وذكروا أنه يدعي أ. ف رجل أعمال وأنه شريك بأسهم في ملكية المدرسة وكان يتواجد بها بشكل دائم بصفته أحد الملاك.

وعن مقطع الفيديو نفى جميع مسؤولي المدرسة سابقة علمهم به أو بأي من أفعال المتهم مع التلاميذ.

وكشفت التحقيقات الأولية أن عدد الضحايا وصل حتى الآن ٤ أطفال من بينهم التلميذة في مقطع الفيديو المتداول، وتبين أن أسر الأطفال الثلاثة الآخرين فور تداول المقطع تحدثوا مع أطفالهم الذين فجروا مفاجأة بتعرضهم لذات الأفعال من المدير فتوجه ذويهم إلى النيابة لاتهامه بالتحرش بأبناءهم.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنه بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مدير إحدى المدارس بالجيزة بتصرفات غير لائقة مع إحدى التلميذات داخل مكتبه بالمدرسة.

أمكن تحديد مكان تواجد المشكو فى حقه بمحافظة سوهاج، حيث تم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى عرضه على النيابة العامة.