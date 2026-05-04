لاعب الإسماعيلي السابق: الأهلي سيفجر مفاجأة ويتوج بلقب الدوري

توقع محمد حسن كاريكا، لاعب الإسماعيلي السابق، أن يفجر الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل ويتوج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم، رغم صعوبة المنافسة الحالية.



وقال كاريكا في برنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»: «معتمد جمال قدم مستوى جيدًا وقدم مباريات قوية مع الزمالك، لكن الفريق يفتقد لعدد كبير من النجوم، ما اضطره للاعتماد على اللاعبين الشباب».



وأضاف: «الأهلي يمتلك المعطيات واللاعبين أصحاب الخبرة القادرين على صناعة الفارق في أي وقت، والجماهير تتساءل عن سبب عدم ظهور الفريق بنفس المستوى في مبارياته الأخيرة مقارنة بأدائه أمام الزمالك».



وأشار إلى أن بن شرقي سجل هدفه الثاني أمام الزمالك بطريقة مميزة، وعندما شارك في مركزه المفضل قدم أداءً مميزًا مع الأهلي في القمة، وكذلك إمام عاشور، وهو ما يؤكد أن عودتهم لمراكزهم الطبيعية انعكست إيجابيًا على المستوى، وهو أمر يُسأل عنه توروب.



وأكد: «جماهير الفريقين كانت رائعة في مباراة القمة وقدمت دعمًا مميزًا».



واختتم حديثه قائلًا: «من الصعب توقع نتائج الجولات الأخيرة في الدوري، وأرى أن الأهلي قد يتوج باللقب رغم كل التوقعات، إذا واصل تقديم نفس المستوى الذي ظهر به أمام الزمالك».