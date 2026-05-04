رئيس إنبي: لا مكافآت استثنائية قبل لقاء الأهلي

أيمن الشريعي
أيمن الشريعي
رباب الهواري

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن فريقه يستعد لمواجهة الأهلي بكل جدية وقوة، مشددًا على أن الأداء لن يختلف عن المستوى الذي قدمه الفريق في مبارياته السابقة أمام الزمالك وبيراميدز. 

وأوضح أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية، ويسعون للظهور بشكل مشرف يعكس قدراتهم الحقيقية داخل الملعب.

لا مكافآت استثنائية قبل اللقاء

وأشار الشريعي إلى أن إدارة النادي لم تخصص أي مكافآت إضافية للاعبين قبل مباراة الأهلي، على عكس ما حدث في مواجهتي الزمالك وبيراميدز. ولفت إلى أن الحافز الأساسي للفريق هو تحقيق نتيجة إيجابية وإثبات الذات، وليس الاعتماد على الدوافع المادية فقط.

وأعرب رئيس إنبي عن ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق، مؤكدًا أنهم يمتلكون الإمكانيات الفنية والروح القتالية التي تؤهلهم لتقديم مباراة قوية أمام أحد أكبر أندية القارة. وأضاف أن اللاعبين لديهم إصرار على تقديم أداء يليق باسم النادي وتاريخه، خاصة في المواجهات الكبرى.

وشدد الشريعي على أن نادي إنبي لا ينحاز لأي طرف في المنافسة، موضحًا أن جميع الفرق متساوية بالنسبة لهم، سواء الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أو غيرها. وأكد أن الفريق يدخل كل مباراة بهدف تحقيق الفوز دون النظر لهوية المنافس.

كما أثنى على المدير الفني حمزة الجمل، واصفًا إياه بأنه مدرب صاحب خبرة وتاريخ كبير في الكرة المصرية. وأكد أن الجمل قادر على إعداد الفريق بشكل مميز لهذه المواجهة، متوقعًا أن يظهر إنبي بصورة قوية تعكس العمل الذي يتم داخل النادي.

واختتم الشريعي تصريحاته بالتأكيد، أن إنبي يسعى لتقديم مباراة تليق بقيمة الدوري المصري، وأن الفريق سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

