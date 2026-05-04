رقم عالمي غير مسبوق لـ غزل المحلة تحت قيادة علاء عبد العال

كشف الناقد خالد طلعت عن تحقيق غزل المحلة رقمًا في نسبة التعادلات خلال الموسم الجاري، تحت قيادة المدير الفني علاء عبد العال.

وأوضح طلعت، عبر حسابه على فيسبوك، أن غزل المحلة خاض 28 مباراة في الدوري، تعادل في 19 منها بنسبة بلغت 68%، وهي نسبة تفوق العديد من الأرقام المسجلة في الدوريات المختلفة.

وأشار إلى أن الرقم القياسي في الدوري المصري كان مسجلًا باسم الإسماعيلي خلال موسم 2014-2015، بعدما تعادل في 19 مباراة من أصل 38 بنسبة 50% فقط.

كما لفت إلى أن الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بلغ 18 تعادلًا من 42 مباراة بنسبة 43%، بينما يُعد فريق مانتوفا صاحب الرقم الأعلى أوروبيًا، بعدما تعادل في 22 مباراة من 34 خلال موسم 1966-1967 بنسبة 65%.

واختتم إلى أن أرقام غزل المحلة الحالية قد تمثل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في نسبة التعادلات، حال استمر الفريق على نفس المعدل حتى نهاية الموسم.