التعادل السلبي يحسم مباراة غزل المحله والإسماعيلي في الدوري

حسم التعادل السلبي مباراة غزل المحلة امام الإسماعيلي في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 8 من مجموعة الهبوط بالدوري





وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام غزل المحلة كالتالي :



حارس المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، ومحمد نصر، وأحمد أيمن، وعبد الله حسن

الوسط: عبد الرحمن كتكوت، ومحمد عبد السميع، وعمرو السعيد، وعلي الملواني، وإريك تراوري

الهجوم: نادر فرج.

وبهذه النتيجة احتل غزل المحلة المركز الـ7 في ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة،

بينما احتل الإسماعيلي المركز الـ14 والأخير برصيد 18 نقطة