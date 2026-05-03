التعادل السلبي يحسم مباراة غزل المحله والإسماعيلي في الدوري

حسم التعادل السلبي مباراة غزل المحلة امام الإسماعيلي في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 8 من مجموعة الهبوط بالدوري
وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام غزل المحلة كالتالي :
حارس المرمى: عبد الله جمال
الدفاع: عبد الكريم مصطفى، ومحمد نصر، وأحمد أيمن، وعبد الله حسن
الوسط: عبد الرحمن كتكوت، ومحمد عبد السميع، وعمرو السعيد، وعلي الملواني، وإريك تراوري
الهجوم: نادر فرج.
وبهذه النتيجة احتل غزل المحلة المركز الـ7 في ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة،
بينما احتل الإسماعيلي المركز الـ14 والأخير برصيد 18 نقطة