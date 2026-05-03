لتعديل لوائح المونديال.. الدرندلي: سعيد بالمشاركة المصرية البارزة في كونجرس فيفا 76

أعرب خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بالمشاركة المصرية البارزة في كونجرس فيفا رقم 76، والذي استضافته مدينة فانكوفر في كندا، لافتاً إلى أهمية هذه اللقاءات والاجتماعات السنوية؛ من أجل توطيد العلاقات، وتبادل الحوارات والمناقشات المثمرة حول مستقبل وتطوير كرة القدم وأداء الاتحادات الوطنية.

وشارك في الكونجرس، وفد رفيع المستوى من الاتحاد المصري لكرة القدم، ضم المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد عضو مجلس الاتحاد الدولي، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري، ووليد درويش عضو مجلس الإدارة.

وأشاد نائب رئيس الاتحاد بحفاوة استقبال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وماتياس جرافستروم الأمين العام، بالوفد المصري، وعلى رأسه، المهندس هاني أبو ريدة، أقدم أعضاء مجلس “فيفا”، مؤكداً افتخاره بالثقة والتقدير، اللذين يحظى بهما أبوريدة من جميع أعضاء مجلس فيفا.

وأثنى الدرندلي على تواجد المهندس هاني أبوريدة أعلى المنصة في أثناء اجتماع كونجرس "فيفا" بمشاركة 211 اتحادًا وطنيًا؛ لتعديل لوائح كأس العالم، قبل 44 يومًا من انطلاق مونديال 2026 في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، مما يعكس القيمة الكبيرة لرئيس الاتحاد المصري، كونه أحد 4 أشخاص يديرون كرة القدم عالمياً.

وأكد الدرندلي أن تأهل منتخب مصر الأول لبطولة كأس العالم 2026؛ أضفى على المشاركة المصرية في الكونجرس مذاقاً خاصاً، حيث تلقى الوفد المصري، التهنئة من مختلف الاتحادات، كونه أحد أفضل المنتخبات الـ 48 عالمياً التي تأهلت للمشاركة في أكبر حدث كروي عالمي.