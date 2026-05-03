إطلاق 3 أغنيات من ألبوم كأس العالم 2026 ومشاركة عربية مميزة في إيكو

تم طرح ثلاث أغنيات حتى الآن من الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026، الذي يسعى من خلاله الاتحاد الدولي لكرة القدم لدمج الموسيقى مع الحدث الكروي العالمي.

أحدث هذه الأغاني هي "إيكو" للفنان دادي يانكي والمغنية شينسيا، والتي صدرت في 28 أبريل، وشهدت مشاركة عربية من الموسيقي مساري وإبراهيم معلوف في التوزيع، ما أضفى لمسة شرقية مميزة.

الأغنية الثانية "بور إيّا" جاءت بصوت بيليندا وفرقة لوس أنجلِس أزوليس، وامتزج فيها البوب مع موسيقى الكومبيا اللاتينية.

أما الأغنية الأولى "لايتر"، وهي تعاون بين جيلي رول وكارين ليون، فقد أثارت جدلاً واسعاً بسبب طابعها المختلف القريب من موسيقى الريف، ما أدى إلى انقسام آراء الجمهور حول ملاءمتها لكأس العالم.

ويُنتظر طرح المزيد من الأغاني ضمن الألبوم الذي يهدف إلى تمثيل ثقافات موسيقية متنوعة من مختلف أنحاء العالم، ليكون الموسيقى الرسمية المرافقة للبطولة.