غلق المقاهي المخالفة المتعدية على حرم الطريق العام بشوارع الجيزة| صور

محافظات

غلق المقاهي المخالفة المتعدية على حرم الطريق العام بشوارع الجيزة

أحمد زهران

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة ميدانية ليلية بشوارع حي العجوزة ومنطقة أرض اللواء في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة العامة والانضباط بالشوارع والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام ورديات العمل.

ووجّه المحافظ بتنفيذ حملة نظافة موسعة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى النظافة بعدد من المحاور الحيوية شملت شوارع الأمل، ومحمود خليل، ومحيط مدرسة القومية، وشارع صلاح جاهين، وشارع راشد، ومتفرعات محطة مترو التوفيقية إلى جانب مناطق ميت عقبة، والبوسطة، وموسى صقر، ومحيط مستشفى الصفوة، وشارع الإسراء، وميدان لبنان، وشارع النيل الأبيض، وإسراء المعلمين.
 

وكلّف المحافظ بتنفيذ حملة مكبرة للنظافة ورفع الأتربة بنفق وادي النيل بحي العجوزة وشارع الأنصار بحي الدقي مع تكثيف جهود إزالة الإشغالات والتعديات خاصة من المقاهي والكافيهات على جانبي الطريق بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري.
وأمر المحافظ بغلق عدد من المقاهي والكافيهات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام وذلك بامتداد شارع وادي النيل وتقاطعه مع شارع راشد وعدد من متفرعات شارع أحمد عرابي بجوار سور نادي الترسانة، وشارع صلاح عبد الفتاح، وحارة الخطيب بحي العجوزة وشارع التحرير في حي الدقي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

في سياق متصل شدد المحافظ على ضرورة رفع تجمعات المخلفات والرتش بمدخل شارع فتحي هنداوي وطريق ترعة الزمر بمنطقة أرض اللواء مع المتابعة الدورية لضمان عدم تكرارها.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة المتابعة اللحظية لمنظومة النظافة ورفع الإشغالات والتعامل الحاسم مع أي مخالفات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة غلق المحال المخالفة

