محافظة الجيزة تُطلق حملة نظافة مكبرة بشارع كعبيش فيصل لرفع كفاءة الطريق

أطلقت محافظة الجيزة حملة نظافة مكبرة بشارع كعبيش بمنطقة الطوابق – فيصل في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية.

وشملت الحملة تنفيذ أعمال كنس وتجريد الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق ورفع نواتج الأتربة والمخلفات باستخدام المعدات المخصصة من خلال فرق هيئة النظافة إلى جانب رفع القمامة والمستجدات أولًا بأول للحفاظ على المظهر الحضاري للشارع.

كما تضمنت الحملة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السيارات المتروكة والمتهالكة او المنتظرة بالمخالفة في الجزيرة الوسطى إلى جانب تأمين أعمدة الإنارة المكشوفة وغلقها حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتم خلال الحملة تمشيط الشارع بالكامل من الإشغالات مع إزالة الحواجز غير القانونية المستخدمة لحجز أماكن انتظار السيارات بما يعيد الانضباط ويسهم في تحقيق السيولة المرورية.

وأشار محافظ الجيزة إلى استمرار الحملات اليومية بمختلف القطاعات لضمان الحفاظ على مستوى النظافة العامة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحسين جودة الحياة للمواطنين.