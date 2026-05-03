بعد وفاته في مدينة نصر.. رئيس جامعة الأزهر يعزي أسرة طالب التربية الرياضية

تقدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الطالب محمد عادل، الطالب بكلية التربية الرياضية بالجامعة، والذي لقي مصرعه في الحي السادس بمدينة نصر، داعيًا المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما كلف رئيس جامعة الأزهر، لجنةً، برئاسة الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمتابعة حادث الوفاة، والتواصل مع الجهات المختصة؛ للوقوف على أسباب وفاته ونتائج التحقيقات.

ضبط المتهم بإنهاء حياة طالب بجامعة الأزهر

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بإنهاء حياة طالب بجامعة الأزهر في منطقة الحي السادس بمدينة نصر.

وشهدت منطقة الحي السادس بمدينة نصر، العثور على جثمان طالب في ظروف غامضة، بالمنطقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارة إسعاف.

ونُقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق.