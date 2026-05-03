ترفع العلم السوري .. السويد تصادر ناقلة نفط جنوب البلاد

صادر خفر السواحل السويدي ناقلة نفط قبالة تريلبورج جنوب المملكة بحسب ماذكرته وكالة رويترز .

وأشار الوكالة إلى أن خفر السواحل السويدي بالتعاون مع الشرطة أتم تفتيش ناقلة النفط جين هوي التي ترفع العلم السوري في المياه الإقليمية السويدية جنوب تريلبورج.

وفي وقت سابق ؛ ذكرت السلطات الأوكرانية أن سفينة سورية خاضعة لعقوبات من الولايات المتحدة رست في ميناء طرابلس بشمال لبنان محملة بالشعير والقمح.

وقالت السفارة الأوكرانية في بيروت إن روسيا نهبتها من مخازن أوكرانية.

ورست السفينة لاودكية في طرابلس بحسب موقع بيانات الشحن البحري مارين ترافيك.

وقالت السفارة لرويترز “سافرت السفينة من ميناء في شبه جزيرة القرم مغلق أمام الشحن الدولي وتحمل 5000 طن من الشعير و 5000 طن من الدقيق نشتبه في أنها مأخوذة من متاجر أوكرانية.”