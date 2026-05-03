الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري في وفاة هاني شاكر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء إلى الشعب المصري ومحبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر .

وقال الرئيس السيسي - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "بسم الله الرحمن الرحيم أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري ومحبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر الذي اثرى الغناء بأعذب الإبداعات الفنية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز وادائه الراقي.

رحم الله الفقيد الكبير واسبغ على أهله ومحبيه الصبر والسلوان".