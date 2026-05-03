تشكيل البنك الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت، بعد قليل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للدوري المصري.

تشكيل فريق البنك الأهلي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: داو سيريل، مصطفى دويدار، مصطفى الزناري، أحمد متعب.

خط الوسط: أحمد رضا، محمد بن شرقي، أحمد مدبولي، سيد نيمار.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد صبحي، محمد فتحي، خالد عبد الشافي، سعيد سيمبوري، كريم عادل، أمير مدحت، ياو أنور، أحمد النادري، صلاح بو شامة.