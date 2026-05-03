أحمد موسى مودعا هاني شاكر: خسارة لا تُعوّض

نعى الإعلامي أحمد موسى الفنان الكبير هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن حجم الفقد الذي أصاب الوسط الفني وجمهوره في مصر والعالم العربي.

أسعد الملايين بصوته وإحساسه

وقال موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إن الراحل كان «أخًا وصديقًا غاليًا على الجميع»، مشيرًا إلى أنه أسعد الملايين بصوته وإحساسه، إلى جانب ما تمتع به من أخلاق وإنسانية جعلته محل تقدير واسع.

أعمال تحترم الذوق العام

وأكد أن هاني شاكر كان نموذجًا للفنان الراقي، حيث لم ينزلق يومًا نحو الفن الهابط، وحرص طوال مسيرته على تقديم أعمال تحترم الذوق العام، مضيفًا أنه كان دائمًا محبًا لوطنه ويعبّر عن ذلك في مواقفه وأعماله.

وأشار إلى أن الراحل عُرف بسيرته الطيبة، فلم تُسجل عليه خلافات أو أزمات مع الآخرين، بل كان محبوبًا من الجميع داخل وخارج الوسط الفني، لافتًا إلى أنه فضّل الابتعاد عن الأزمات، حتى خلال فترة رئاسته لنقابة المهن الموسيقية.

محطات إنسانية صعبة

وتطرق موسى إلى محطات إنسانية صعبة في حياة الفنان الراحل، أبرزها فقدان ابنته عام 2011، مؤكدًا أنها كانت أزمة قاسية تجاوزها بصبر، قبل أن يرحل تاركًا خلفه تاريخًا فنيًا كبيرًا ومكانة يصعب تعويضها.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن رحيل هاني شاكر يمثل خسارة كبيرة، قائلاً: «لن يتكرر»، في إشارة إلى ما كان يتمتع به من موهبة وقيمة فنية وإنسانية استثنائية.