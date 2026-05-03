قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صورة الوداع .. الظهور الأخير لـ هاني شاكر قبل رحيله في باريس
البترول: بدء إنتاج حقل غرب مينا في 2026 وإضافة 160 مليون قدم غاز يوميًا
الدوري السعودي.. تشكيل النصر لمواجهة القادسية
مصادر : تل أبيب متأهبة للتعامل مع عدة سيناريوهات للرد على إيران
بعد هبوطه.. أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد
ضد خرافات طبية.. أحمد موسى يهاجم مروّجي وصفات ضياء العوضي ويطالب بالمحاسبة
إليسا تنعى هاني شاكر: الفن العربي خير خسارة كبيرة برحيله
جمعت 4 ملايين جنيه.. فتاة تدعي المرض بالسرطان والتقارير الطبية تفجر مفاجأة.. القصة كاملة
بعد الإعلان عن تحديدهما.. نادية مصطفى: تغيير مكان جنازة وعزاء هاني شاكر
مصادر : ترامب مُصمم على لقاء نتنياهو وعون لنجاح المفاوضات بين لبنان واسرائيل
أحمد موسى مودعا هاني شاكر: خسارة لا تُعوّض
مصطفى كامل عن هاني شاكر: أصعب خبر كنت مخبيه.. وفقدنا قامة فنية كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى مودعا هاني شاكر: خسارة لا تُعوّض

هاني شاكر
هاني شاكر
محمد البدوي

نعى الإعلامي أحمد موسى الفنان الكبير هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن حجم الفقد الذي أصاب الوسط الفني وجمهوره في مصر والعالم العربي.

أسعد الملايين بصوته وإحساسه

وقال موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إن الراحل كان «أخًا وصديقًا غاليًا على الجميع»، مشيرًا إلى أنه أسعد الملايين بصوته وإحساسه، إلى جانب ما تمتع به من أخلاق وإنسانية جعلته محل تقدير واسع.

 أعمال تحترم الذوق العام

وأكد أن هاني شاكر كان نموذجًا للفنان الراقي، حيث لم ينزلق يومًا نحو الفن الهابط، وحرص طوال مسيرته على تقديم أعمال تحترم الذوق العام، مضيفًا أنه كان دائمًا محبًا لوطنه ويعبّر عن ذلك في مواقفه وأعماله.

وأشار إلى أن الراحل عُرف بسيرته الطيبة، فلم تُسجل عليه خلافات أو أزمات مع الآخرين، بل كان محبوبًا من الجميع داخل وخارج الوسط الفني، لافتًا إلى أنه فضّل الابتعاد عن الأزمات، حتى خلال فترة رئاسته لنقابة المهن الموسيقية.

 محطات إنسانية صعبة

وتطرق موسى إلى محطات إنسانية صعبة في حياة الفنان الراحل، أبرزها فقدان ابنته عام 2011، مؤكدًا أنها كانت أزمة قاسية تجاوزها بصبر، قبل أن يرحل تاركًا خلفه تاريخًا فنيًا كبيرًا ومكانة يصعب تعويضها.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن رحيل هاني شاكر يمثل خسارة كبيرة، قائلاً: «لن يتكرر»، في إشارة إلى ما كان يتمتع به من موهبة وقيمة فنية وإنسانية استثنائية.

هاني شاكر أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار مقابل الجنيه المصري

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

ترشيحاتنا

أحمد موسى

تحذير ناري من فوضى الطب في الإعلام.. أحمد موسى: حياة الناس ليست مجالًا للتجارب

هاني شاكر

فقدنا قيمة فنية وإنسانية لا تُعوض.. حلمي عبد الباقي ينعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة

هاني شاكر

أحمد موسى: هاني شاكر فنان لن يتكرر.. ورمز شاهد على مسيرة فنية بلا إسفاف

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد