الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تحذير ناري من فوضى الطب في الإعلام.. أحمد موسى: حياة الناس ليست مجالًا للتجارب

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أطلق الإعلامي أحمد موسى تحذيرًا شديد اللهجة من خطورة استضافة غير المتخصصين في البرامج الإعلامية للحديث في الشأن الطبي، مؤكدًا أن الأمر يتجاوز حرية الرأي إلى تهديد مباشر لحياة المواطنين.
 

جاء ذلك تعليقًا على القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن الطبيب الراحل ضياء العوضي، حيث أوضح موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن هذه الخطوات جاءت بعد مطالبات بضرورة حذف المحتوى المضلل المرتبط به من مختلف المنصات.

استضافة العوضي والترويج لوصفاته

وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل ساهمت في نشر أفكار غير علمية، من خلال استضافة العوضي والترويج لوصفات طبية خاطئة، وهو ما أدى إلى تضليل الجمهور والتسبب في أضرار صحية جسيمة، من بينها نصائح خطيرة مثل الامتناع عن شرب المياه.


وشدد موسى على ضرورة محاسبة كل من ساهم في نشر هذا النوع من المحتوى، مؤكدًا أن الحديث في القضايا الطبية يجب أن يقتصر على المتخصصين فقط، قائلاً إن «الأمر لا يحتمل العشوائية أو الاستسهال، لأن نتائجه قد تكون كارثية».

 خطورة ترك المجال مفتوحًا

وأضاف أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين تأثروا بهذه الطروحات، وهو ما يكشف خطورة ترك المجال مفتوحًا أمام غير المؤهلين، مؤكدًا أن الدولة تمتلك قوانين واضحة يجب تطبيقها بحزم لضبط هذا الملف.

 حماية وعي المواطنين

واختتم بالتأكيد على أن حماية وعي المواطنين مسؤولية مشتركة، تتطلب التزامًا مهنيًا من وسائل الإعلام، وعدم منح المنصات لمن يروجون لمعلومات طبية غير موثوقة، حفاظًا على صحة المجتمع وسلامته.

