إصابة 18 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على طريق التوفيقية - كوم حمادة في البحيرة

شهد طريق التوفيقية - كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل مدخل مدينة كوم حمادة بنحو 500 متر، مما أسفر عن إصابة 18 شخصًا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق التوفيقية - كوم حمادة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: كنزي سامي ذكي، 17 عامًا، اشتباه كسر باليد اليسرى وكدمات وسحجات، روان سعيد كامل، 17 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات، بسمة ربيع بخاطرة، 17 عامًا، جرح 10 سم بالجبهه وكدمات وسحجات، هبة الشحات علي، 17 عامًا، أميرة أدهم سعيد، 17 عامًا، ملك أيمن سمك، 17 عامًا، إيمان وجية بهنسي، 17 عامًا.

كما أصيبت نورهان رشاد صبحي، 17 عامًا، رضوى عبد الله سعيد، 17 عامًا، حبيبة وليد عبد العزيز، 17 عامًا، بسمة فتحي سمير، 17 عامًا، سماء محمد النجار، 17 عامًا، منة السيد عبد اللطيف، 17 عامًا، منار سعد الصيفي، 17 عامًا، جنى طارق مسعود، 17 عامًا، شهد تامر سامي، 17 عامًا، سلمى محمود يونس، 17 عامًا، علي زكريا شبيب، 17 عامًا، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.