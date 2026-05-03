رابطة العالم الإسلامي تدعم الإجراءات التي تتخذها البحرين لحماية أمنها واستقرارها

أعربت رابطة العالم الإسلاميّ، عن دعمها لكل الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين، لحماية أمنها واستقرارها، مؤكدةً رفضها التام لكلِّ ما من شأنه المساس بسيادتها أو تهديد لحمتها الوطنية واستقرارها.

و أكد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أوردته وكالة الأنباء السعودية، تضامن الرابطة الكاملِ مع مملكة البحرين قيادة وشعبًا، في كلِّ ما تتّخِذُهُ من إجراءاتٍ سيادية تتصدى للفتنة وشقِّ الصف الوطني والتدخلات الخارجية، وتحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامةَ مواطنيها والمُقيمين على أراضيها.