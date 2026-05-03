سقوط لص سرق دراجة نارية بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام آخر بسرقة دراجته النارية من داخل منزله بالدقهلية .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/4/2026 تبلغ لمركز شرطة منية النصر من صاحب الحساب (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر) بتضرره من أحد الأشخاص "غير محدد" لقيامه بسرقة دراجته النارية "بدون لوحات معدنية" من داخل منزله .





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية) وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





