تأجيل محاكمة 36 متهما بخلية مجموعة العمل النوعي لـ 5 يونيه

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 36 متهما بالانضمام لخلية مجموعة العمل النوعي، في القضية رقم 413 لسنة 2025 جنايات مصر الجديدة، لجلسة 5 يونيه المقبل، لمرافعة النيابة والدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وجه للمتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه المتهمين من الثانى وحتى الأخير اتهامات بالانضمام بجماعة إرهابية مع علمهم باغراضها ووجه للمتهم الخامس تهمة تمويل الإرهاب.