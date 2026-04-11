وزير العدل: إنشاء مكتب توثيق بمجمع الخدمات الحكومية بـ الشواشنة الفيوم

أصدر المستشار محمود الشريف وزير العدل القرار رقم 1184 لسنة 2026، بشأن فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشواشنة يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالفيوم، ويكون مقره بمجمع الخدمات الحكومية.

وجاء نص وزير العدل، بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946: وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947: وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى قرار المستشار وزير العدل الصادر في 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 1167 لسنة 2014 بشأن دمج مأمورية الشهر العقاري أبشواي مع فرع توثيق أبشواي بمكتب الشهر العقاري بالفيوم تحت مسمى مأمورية الشهر العقاري والتوثيق أبشواي تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالفيوم: وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 28/10/2025.

ونصت المادة الأولى على أنه ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشواشنة يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالفيوم، ويكون مقره بمجمع الخدمات الحكومية - حياة كريمة بقرية الشواشنة مركز شرطة الشواشنة مركز يوسف الصديق، محافظة الفيوم، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.