وزير العدل يكرم رئيس محكمة جنح الأميرية على مجهوداته خلال العام القضائي

توجه المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بالشكر لأعضاء النيابة العامة والقضاة، وقام بتكريم المستشار شهاب عشوش، رئيس محكمة جنح الأميرية، على مجهوداته خلال العام القضائي في تطوير منظومة العدالة.

التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قضاة محكمة استئناف القاهرة، وقضاة المحاكم الابتدائية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وعددا من أعضاء النيابة العامة، وذلك بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحضور المستشار عبد الآخر الملقب فواز، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، ومساعد أول ومساعدي الوزير، ومدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ورؤساء المحاكم الابتدائية بدائرة استئناف القاهرة، وعدد من قيادات النيابة العامة.

يأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض وزير العدل حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تستهدف الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة.

وخلال كلمته، رحّب وزير العدل بالحضور، مؤكدًا حرصه على التواصل الدائم مع القضاة، ومشيدًا بالدعم الكامل الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة القضاء، وحرصه على توفير جميع السبل التي تمكّن القضاة من أداء رسالتهم السامية.