الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
إيران تنفي إطلاق طائرة مُسيّرة على أذربيجان
في نهار رمضان .. موظف يتحـ.ـرش بسيدة أثناء جلوسه خلفها بميكروباص بالدقي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قرار من وزير العدل لتعديل نطاق عمل لعامل بالتأمين الصحي له صفة الضبط القضائي

إسلام دياب

أصدر وزير العدل القرار رقم 340 لسنة 2026 بتعديل نطاق العمل المكاني لأحد العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المخول له صفة مأمور الضبط القضائي.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1950، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2018، وعلى قرار وزير العدل رقم 960 لسنة 2025 الصادر في 2025/2/4، وعلى قرار وزير العدل رقم 7550 لسنة 2025 الصادر في 2025/12/15، وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم 1718 المؤرخ 2024/10/30، وعلى كتاب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم (18) المؤرخ 2026/1/5.

وتنص المادة الأولى على أن يعدل نطاق العمل المكاني للعامل بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الآتي اسمه بعد، الصادر بتحويله صفة مأمور الضبط القضائي القرار الوزاري رقم 960 لسنة 2025 الصادر في 2025/2/4 ليكون على النحو التالي أحمد المرسى إبراهيم بركات القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين، نطاق العمل المكاني جميع محافظات الجمهورية.

ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

رمضان شهر الرحمات والبركات.. ندوة بمعرض فيصل للكتاب

رانيا محمود ياسين: الكوميديا سر حماسي لـ«بيت بابا».. وقدمت دوري «بمزاج»| خاص

أم كلثوم صوت الحب في حياة عباس الريس.. مسلسل إفراج يحتفي بـ"كوكب الشرق"

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

