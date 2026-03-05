في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، بالملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية.

وأعرب شيخ الأزهر، عن رفضه للاعتداء الإيراني على الأردن وعدد من الدول العربية ، لما في ذلك من انتهاك لسيادة الدول، ولقواعد حسن الجوار ، مؤكدا ضرورة التنبه لمخططات توسيع بؤرة الصراعات، وجر المنطقة بأكملها إلى دائرة من الحروب لا نهاية لها.

من جهته، أعرب ملك الأردن عن تقديره لهذا المبادرة الأخوية من فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدا تقديره لدور فضيلته في الدعوة للسلام العالمي ووقف الحروب والصراعات ومواقف فضيلته الداعمة لفلسطين.

ودعا الطرفان إلى ضرورة الاحتكام للغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والتحلي بالحكمة والعقلانية، وتجنيب المنطقة بأكملها ويلات الحروب والصراعات، وأهمية التضامن العربي والإسلامي المشترك لمواجهة التحديات.