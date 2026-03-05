نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب هبوط كبير خلال تعاملات اليوم الخميس 5 مارس 2026، في ظل موجة تذبذب قوية تضرب سوق المعدن النفيس محليًا وعالميًا، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في مصر بشكل ملحوظ بعد موجة ارتفاعات قياسية شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية.



وجاء هبوط أسعار الذهب الآن بعد أن سجل عيار 21 قبل ثلاثة أيام فقط ذروة الارتفاع عند مستوى يقارب 7600 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع بشكل قوي ليصل حاليًا إلى نحو 7150 جنيهًا، وهو ما يعكس تقلبات حادة في حركة الأسعار داخل سوق الصاغة ، بينما تراجع الجنيه الذهب بقيمة 1000 جنيه خلال 7 ساعات اليوم.



تراجع قوي في سعر الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب مستويات جديدة، حيث جاءت الأسعار وفق آخر تحديث كالتالي:

عيار 24 سجل نحو 8170 جنيهًا للبيع و8115 جنيهًا للشراء.

عيار 21 سجل نحو 7150 جنيهًا للبيع و7100 جنيه للشراء.

عيار 18 سجل نحو 6130 جنيهًا للبيع و6085 جنيهًا للشراء.

عيار 14 سجل نحو 4765 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، لذلك فإن أي تغير في سعره ينعكس مباشرة على حركة البيع والشراء داخل سوق الذهب، خاصة مع ارتباطه الكبير بالمناسبات الاجتماعية مثل الزواج والخطوبة.



انخفاض الجنيه الذهب 3600 جنيه

ولم يقتصر هبوط مفاجئ في أسعار الذهب الآن على أسعار الجرامات فقط، بل امتد أيضًا إلى الجنيه الذهب الذي شهد تراجعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية.

وسجل الجنيه الذهب اليوم نحو 57200 جنيه للبيع و56800 جنيه للشراء، بعدما كان قد وصل قبل أيام إلى مستويات أعلى، ما يعني أنه فقد نحو 3600 جنيه من قيمته خلال فترة قصيرة نسبيًا.

ورغم هذا الانخفاض القوي، تشير حركة التداول إلى وجود ارتفاع طفيف للغاية خلال تعاملات اليوم مقارنة ببداية التعاملات، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستويات الذروة التي سجلها في الأيام الماضية.

سعر الأونصة عالميًا وتأثيره على السوق

وجاء هبوط أسعار الذهب الآن محليًا بالتزامن مع تحركات متباينة في الأسواق العالمية، حيث سجلت الأونصة عالميًا نحو 5115.61 دولار حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

كما بلغ سعر الأونصة داخل السوق نحو 254160 جنيهًا للبيع و252385 جنيهًا للشراء، وهو ما يعكس التأثير المباشر لحركة الأسعار العالمية على السوق المحلية.

ويرتبط سعر الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب حجم العرض والطلب داخل السوق .

سعر دولار الصاغة اليوم

يلعب سعر الدولار داخل سوق الذهب دورًا مهمًا في تحديد حركة الأسعار، حيث سجل ما يعرف بـ"دولار الصاغة" اليوم نحو 49.68 جنيه.



ويأتي هذا السعر أقل قليلًا من السعر المسجل في البنوك المصرية والذي يدور حول 50.1 جنيه، ما يفسر جزئيًا بعض التحركات التي تشهدها أسعار الذهب في السوق .

أسباب تذبذب أسعار الذهب

يرى خبراء أسواق المال أن هبوط أسعار الذهب الآن يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة المعدن النفيس، من بينها تحركات أسعار الفائدة العالمية وسياسات البنوك المركزية الكبرى.

كما تلعب معدلات التضخم العالمية دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الذهب، حيث يلجأ المستثمرون عادة إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

إلى جانب ذلك، تؤثر التوترات الجيوسياسية العالمية على حركة الذهب، حيث يزداد الطلب عليه في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية.

توقعات أسعار الذهب خلال 2026

ورغم هبوط أسعار الذهب، تشير العديد من التقارير الاقتصادية العالمية إلى أن الذهب قد يواصل تحقيق مكاسب قوية على المدى المتوسط والطويل.

وتتوقع بعض المؤسسات المالية أن تصل أسعار الذهب عالميًا إلى مستويات قياسية خلال عام 2026، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

كما تشير بعض التوقعات إلى إمكانية وصول سعر الأوقية إلى مستويات قد تقارب 6000 دولار في حال استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.