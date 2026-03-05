قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
إيران تنفي إطلاق طائرة مُسيّرة على أذربيجان
في نهار رمضان .. موظف يتحـ.ـرش بسيدة أثناء جلوسه خلفها بميكروباص بالدقي
قارب إيراني مسير يستهدف ناقلة النفط الخام سونانجول ناميبي
أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
مرأة ومنوعات

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف
هاجر هانئ

تداول مستخدموا مواقع التواصل بعض الشائعات المنسوبة لـ خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف والتي تزعم أن رمضان 17 يوم فقط.

نشرت الصفحة الرسمية لـ خبيرة الفلك ليلي عبد اللطيف، بيان نفي بكل هذه الأنباء و الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة.

بيان ليلى عبد اللطيف 

نستنكر بشدة الشائعة التي روّجت لها بعض المواقع الساعية وراء المشاهدات، والتي تزعم أن ليلى عبد اللطيف قالت إن شهر رمضان هذا العام سيكون 17 يوماً فقط.

نؤكد بشكل قاطع أن هذا الكلام كذب وافتراء وتزوير ولم يصدر إطلاقاً عن ليلى عبد اللطيف. ونحمل الجهات التي نشرت هذه الاكاذيب  كامل المسئولية عن تضليل الناس ونشر معلومات مفبركة.

ونسأل اللّٰه أن يتقبل صيامكم وقيامكم في شهر رمضان المبارك، وأن يعيده على الجميع بالخير والبركة.


ليلى عبد اللطيف خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف بيان ليلى عبد اللطيف

