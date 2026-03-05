رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

تداول مستخدموا مواقع التواصل بعض الشائعات المنسوبة لـ خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف والتي تزعم أن رمضان 17 يوم فقط.

نشرت الصفحة الرسمية لـ خبيرة الفلك ليلي عبد اللطيف، بيان نفي بكل هذه الأنباء و الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة.

بيان ليلى عبد اللطيف

نستنكر بشدة الشائعة التي روّجت لها بعض المواقع الساعية وراء المشاهدات، والتي تزعم أن ليلى عبد اللطيف قالت إن شهر رمضان هذا العام سيكون 17 يوماً فقط.

نؤكد بشكل قاطع أن هذا الكلام كذب وافتراء وتزوير ولم يصدر إطلاقاً عن ليلى عبد اللطيف. ونحمل الجهات التي نشرت هذه الاكاذيب كامل المسئولية عن تضليل الناس ونشر معلومات مفبركة.

ونسأل اللّٰه أن يتقبل صيامكم وقيامكم في شهر رمضان المبارك، وأن يعيده على الجميع بالخير والبركة.



