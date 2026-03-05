عبير صبري تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية.. شاهد

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة عبير صبري الرمضانية

خطفت عبير صبري الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان محتشم طويل وذا أكمام طويلة واتسم باللون النبيتي المصنوع من القماش المخملي.

تزينت عبير صبري بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج.

أما من الناحية الجمالية، بدت عبير صبري بخصلات شعرها الأسود المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.