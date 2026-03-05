قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريق 80 % منه ناشئين.. أول قرارات أمير مرتضى حال وصوله لرئاسة الزمالك
بدون ما تروح السجل.. طريقة إستخراج قيد عائلى جديد
هل استنشاق بخار الماء في نهار رمضان يفسد الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب
مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-3-2026 والقنوات الناقلة
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟
8 سيارات إطفاء.. ماس كهربائي يشعل النيران في مول مفروشات بالغربية
تقارير: إسرائيل حاولت تصفية مسئول كبير في حماس بشمال لبنان
طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل
النصف من رمضان .. ردّد دعاء الفجر يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من أجواء باردة ونشاط للرياح
أخبار البلد

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

جندي
جندي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر رقيب سابق في البحرية الأمريكية وهو يصرخ معترضا على اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أن يتدخل الأمن ويقوم بإخراجه بالقوة من قاعة جلسة استماع داخل مجلس الشيوخ.

وأظهر مقطع الفيديو خلال عملية إخراج جندي المارينز، وهو يصرخ قائلًا: أمريكا لا تريد إرسال أبنائها وبناتها إلى الحرب من أجل إسرائيل، وخلال التدافع بدت يده اليسرى عالقة بين الباب، وسمع يقول إن ذراعه اليسرى تعرضت للكسر. 

مجلس الشيوخ الأمريكي

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في اتخاذ قرار شن ضربات عسكرية على إيران دون موافقة الكونجرس.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 قرارا كان سيُلزم الرئيس دونالد ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس على أي عمل عسكري مستقبلي ضد إيران. 

وانضم السيناتور الجمهوري راند بول إلى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في التصويت لصالح القرار، بينما صوّت السيناتور الديمقراطي جون بيترمان ضده مع الجمهوريين،  ومن المتوقع أن يُطرح قرار مماثل للتصويت في مجلس النواب غدًا.

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، حيث تواجه واشنطن انتقادات بشأن سياساتها العسكرية الأحادية، في وقت يطالب فيه نواب بمزيد من الرقابة على صلاحيات الرئيس في قضايا الحرب والسلم.

