الزمالك يحتفل بعيد ميلاد شيكابالا: رمز الإنتماء ورجل كل اللحظات

يحتفل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك وأحد أبرز نجوم الكرة المصرية، اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ40، حيث وُلد في 5 مارس 1985.

عيد ميلاد شيكابالا

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك عبر فيسبوك صورة لشيكابالا وعلقت "الساحر، الأباتشي، الأسطورة، رمز الإنتماء، رجل كل اللحظات، عيد ميلاد سعيد لأسطورتنا محمود عبد الرازق شيكابالا"

ويُعد شيكابالا أحد المواهب الفريدة في تاريخ الزمالك والكرة المصرية عموما، بفضل مهاراته الاستثنائية، وأرقامه التي يصعب على كثيرين من الأجيال الجديدة تحقيقها.

بدأ شيكابالا مسيرته الكروية في ناشئي نادي الزمالك، حيث جذب الأنظار سريعًا بمهاراته الفائقة، لينضم إلى الفريق الأول وعمره لم يتجاوز 16 عامًا، وشارك لأول مرة في موسم 2002-2003.

وبعد فترة احترافية قصيرة مع باوك اليوناني، عاد إلى الزمالك ليصبح أحد أهم لاعبيه عبر التاريخ.

مسيرة حافلة بالألقاب مع الزمالك

طوال مسيرته، لعب شيكابالا دورًا بارزًا في تتويج الزمالك بالعديد من البطولات، حيث ساهم في تحقيق 19 لقبًا مع الفريق.