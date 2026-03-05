حفل إفطار كلية الخدمة الاجتماعية التنموية ببني سويف

تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف وباشراف الاستاذ الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بالجامعة نظمت الكلية حفل الافطار الجماعي الاول لشهر رمضان المبارك ١٤٤٧ هجرية.

وذلك حضور الأستاذ الدكتور ابوالحسن عبدالموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبعض عمداء كليات الجامعة واساتذتها وأمين عام الجامعة والأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الاستاذ الدكتور فضل محمد وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب الأستاذ الدكتور محمد سعد الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتوره مروة ماجد مدير الكلية الدكتور علاء محمود نائب مدير الكلية .

والقيادات الجامعية ومنتسبي الكلية والجامعة والمجتمع السويفي ومشاركة متميزة من التربية العسكرية ورجال الدين والاعلام والمجتمع المدني واتحاد طلاب من اجل مصروالأبناء ممثلي الطلاب والأبناء ذوي الهمم .

وبتنظيم متميز من أعضاء هيئة التدريس تحت اشراف ا.د عماد جمعه ،ا.د احمد قاسم،محمد الشربيني ،ا.د مخلص رمضان ، م.م حسام رمضان، الهيئة المعاونة وطلاب من اجل مصروذلك في أجواء رمضانية روحانية.



