قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فريق 80 % منه ناشئين.. أول قرارات أمير مرتضى حال وصوله لرئاسة الزمالك
بدون ما تروح السجل.. طريقة إستخراج قيد عائلى جديد
هل استنشاق بخار الماء في نهار رمضان يفسد الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب
مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-3-2026 والقنوات الناقلة
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟
8 سيارات إطفاء.. ماس كهربائي يشعل النيران في مول مفروشات بالغربية
تقارير: إسرائيل حاولت تصفية مسئول كبير في حماس بشمال لبنان
طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل
النصف من رمضان .. ردّد دعاء الفجر يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من أجواء باردة ونشاط للرياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

النصف من رمضان .. ردّد دعاء الفجر يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

دعاء الفجر في النصف من رمضان
دعاء الفجر في النصف من رمضان
أحمد سعيد

يتسابق المسلمون في شهر رمضان المبارك في أداء الطاعات ومن أفضل العبادات التي يبدأ بها المؤمن يوم النصف من رمضان هو ترديد دعاء الفجر ليفتح له أبواب الرزق من حيث لا تحتسب وخاصة في الساعات الأولى من السعي إلى طلب الرزق.

ويعد دعاء الفجر خير ما يتبعه الإنسان منا في شهر رمضان لمن يريد اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام حيث بينت لنا سنة النبي الشريفة عددا من أدعية النبي التي كان يستهل بها يومه، وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية.

دعاء الفجر في النصف من رمضان مستجاب

وكانت دار الإفتاء المصرية نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، دعاء النصف من رمضان وهو :

اللهم ندعوك دُعاء من خضعت لك رقبته، وذلَّ لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه، يا ربنا اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وأغننا بفضلك عمن سواك ،اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأوردنا حوضه، واسْقِنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا، اللهم كما آمنَّا به ولم نره فلا تفرِّق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله.. اللهم اجْزِه عنا خير ما جزيت به نبيًّا عن قومه، ورسولًا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء النصف من رمضان 2026

  • اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِ النصف من رمضان، وَ سَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَ لَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ .
  • اللَّهُمَّفي النصف من رمضان ، افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.
  • اللهم أنه النصف من رمضان ، فارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ ، وَ اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ.
  • اللَّهُمَّ في النصف من رمضان ، لَا تُؤَاخِذْنِي بِالْعَثَرَاتِ، وَ أَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَ الْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ.
  • اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَ أَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ.
  • اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِي النصف من رمضان لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَ اقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَ الْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.
  • اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ.

دعاء الفجر يوم النصف من رمضان

  • «اللهمَّ إني عبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذَهابَ همِّي، إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ وحزنَه، وأبدلَه مكانَه فرجًا. قال: فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها». وآله وصحبه أجمعين».
  • «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».
  • «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» «ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا» «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».
دعاء الفجر شهر رمضان النصف من رمضان دعاء الدعاء الفجر رمضان دعاء النصف من رمضان مستجاب دعاء الفجر في النصف من رمضان مستجاب دعاء الفجر في النصف من رمضان دعاء النصف من رمضان دعاء الفجر يوم النصف من رمضان دعاء يوم النصف من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

محمد امام ومرتضى منصور

محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ

ترشيحاتنا

الأهلي

محمد أضا: أوسكار رويز أكد صحة قرار طارق مجدي بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام زد

أشرف قاسم

برنس الكرة المصرية.. الغندور يستعيد ذكرياته مع أشرف قاسم

شيكابالا

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد شيكابالا: رمز الإنتماء ورجل كل اللحظات

بالصور

لعزومات رمضان.. فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة

فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..
فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..
فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..

قفطان أنيق.. هنا الزاهد تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

بقفطان انيق..هنا الزاهد تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان انيق..هنا الزاهد تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان انيق..هنا الزاهد تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها الترند.. 6 إطلالات لـ دينا الشربيني قبل فستان الفرح في اتنين غيرنا

بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا
بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا
بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا

عودة دودج تشارجر هيلكات 2028 بمحرك V8

دودج تشارجر هيلكات
دودج تشارجر هيلكات
دودج تشارجر هيلكات

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد