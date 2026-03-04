رد فعل صادم لنجم الزمالك بعد قرار "كاس" بأحقية الأهلى بدرع الدورى

علق محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق على قرار المحكمة الرياضية في حكمها بشأن أزمة درع الدوري للموسم الماضي، ليُحسم اللقب رسميًا لصالح النادي الأهلي، وذلك عقب التظلم الذي تقدم به نادي بيراميدز مطالبًا بأحقيته في التتويج بالبطولة.

وكتب ابو العلا، عبر حسابه على "فيسبوك" ملخص قرار المحكمة الرياضية: "الذي يملك التأثير الأكبر والسيطرة على رابطة الأندية لكرة القدم (صانعة القرارات المحصنة (وعجبي)، نقول له: مبروك والمضحك أن بند القرارات المحصنة لا يزال موجودًا في اللائحة لاستخدامه عند اللزوم.

واضاف "أعيد وأكرر: لابد من تغيير الواقع التفصيلي، وإلا فسيكون الأمر مضيعة للوقت واستنزافًا في مسرحية هزلية وتكرارًا للسماح بالعبث دامت الكوميديا"

وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قد قضت بأحقية النادي الأهلي الكاملة في بطولة الدوري العام الموسم الماضي ورفض طعن المنافس.

وتوج الفريق الأول بالنادي الأهلي بلقب النسخة الماضية لبطولة الدوري، بعدما جمع 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام بيراميدز أقرب ملاحقيه