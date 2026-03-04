اجتماع خليجي أوروبي طارئ غدًا لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية

يُعقد اجتماع خليجي أوروبي طارئ، غدًا، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء خارجية بدول الاتحاد الأوروبي، بمشاركة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، عبر تقنية (الاتصال المرئي)؛ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي – وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء- أن الاجتماع يأتي لبحث ومناقشة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة، وتداعياتها السلبية التي طالت العالم أجمع.

وأكد أن مجلس التعاون يسعى - من خلال هذه الاجتماعات المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين - إلى إدانة الهجمات الإيرانية الغادرة التي طالت المدنيين ومنشآت البنية التحتية والمقرات الدبلوماسية في دول المجلس، ودفع المجتمع الدولي للقيام بمهامه وواجباته لوقف الحرب فورًا؛ بما يعزز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.