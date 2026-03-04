أحمد موسى: أي جنيه البلد صرفته من 2014 وحتى الآن راح في مكانه الصحيح | فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، حيث وصلوا إلى 19 مليون سائح.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد:

«أي جنيه البلد صرفته من 2014 وحتى الآن راح في مكانه الصحيح».

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن «الدولة لو صرفت تريليون جنيه، راح في مكانه الصحيح لصالح المواطن».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «تلاقي خبير طالع بيتكلم وبيقول ليه نصرف على الموانئ والطرق، وبنقول له: إنت عرفت دلوقتي إحنا صرفنا أموال على هذه القطاعات ليه».

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «البلد عندها رؤية استراتيجية من أجل تأمين مستقبلها».



