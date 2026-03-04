أنباء سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «عبدالله السعيد يخضع لبرنامج تدريبي بسبب إصابته في الضامة، وجاهز لمباراة الاتحاد السكندري».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، والتي تُقام على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تُقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة أون سبورت، مع استوديو تحليلي للمباراة.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

يتصدّر الزمالك ترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة بعد الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 4 وخسارة اثنين، بينما وصل الاتحاد السكندري للمركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى اثنان وخسر 11 مواجهة.