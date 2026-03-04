أمير مرتضى يكشف مشروعه لرئاسة الزمالك: 80% من الناشئين.. وهيكلة شاملة للنادي

أعلن أمير مرتضى منصور عن ملامح خطته حال توليه رئاسة نادي الزمالك، مؤكدًا أن أولويته ستكون بناء فريق يعتمد بنسبة 80% على أبناء قطاع الناشئين، مع تدعيم 20% فقط من المراكز التي يصعب توفيرها من داخل النادي.

الاستثمار في قطاع الناشئين

وخلال حواره ببرنامج أسرار مع الإعلامية أميرة بدر عبر شاشة قناة النهار، أوضح أنه يعتزم الاستثمار بقوة في قطاع الناشئين، من خلال التعاقد مع مدير رياضي أو رئيس قطاع أجنبي مع تخصيص رواتب كبيرة لضمان جودة الإدارة وبناء قاعدة قوية من أبناء النادي.

وأشار إلى أن خطته لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تمتد لإعادة هيكلة شاملة، تتضمن إنشاء شركة مستقلة لإدارة كرة القدم بعيدًا عن الإدارة التقليدية للنادي، إلى جانب تحويل الألعاب التي لا تحقق عائدًا ماليًا إلى أنشطة هواة لتقليل النفقات.

توسيع قاعدة الانتشار

كما كشف عن نيته إلغاء منصب أمين الصندوق لتخفيف الأعباء المالية، والعمل على تأسيس ما بين 10 إلى 15 فرعًا صغيرًا تابعًا للنادي بهدف توسيع قاعدة الانتشار وزيادة الموارد.

واختتم بالتأكيد على أنه لن يعتمد على أي عضو من المجلس الحالي في تنفيذ مشروعه، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب وجوهًا وأفكارًا جديدة لإعادة الزمالك إلى المسار الذي يليق بتاريخه.