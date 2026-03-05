مجدي عبد الغني: مدحت شلبي الأجدر بالزعامة الإعلامية.. وإمام عاشور خليفتي في الملاعب

كشف مجدي عبد الغني عن رأيه في أبرز صراعات الكرة المصرية، مؤكدًا أن مدحت شلبي هو الأجدر بحسم صراع الزعامة الإعلامية؛ نظرًا لخبرته الطويلة وحضوره المؤثر بين الجماهير.

وأضاف عبد الغني، خلال استضافته ببرنامج ورا الشمس، أن الزعامة الإعلامية تحتاج إلى تاريخ وتأثير مستمر، وهو ما يتمتع به شلبي على مدار السنوات الماضية.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن اللاعب إمام عاشور هو الأقرب لخلافته داخل الملاعب، مؤكدًا أن إمام يمتلك شخصية قوية وإمكانات فنية تؤهله لترك بصمة واضحة في الكرة المصرية، وقدرة على صناعة الفارق داخل الملعب.