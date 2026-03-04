قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أذان الفجر يوم الخميس 15 رمضان.. توقيت السحور والإمساك
استعدادًا لمواجهة الاتحاد .. جلسة تحفيزية من معتمد جمال للاعبي الزمالك
الأزمات العالمية ليست شماعة للربح.. دعوة برلمانية لإحكام السيطرة على الأسواق
لأول مرة.. أمريكا تستخدم صواريخ أسرع من الصوت لتدمير العمق الإيراني
مشاجرة مسلحة تهز قرية ميت طاهر بالدقهلية .. والأمن يُلقي القبض على أطرافها
رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل
ترامب: محونا القدرات النووية الإيرانية.. وأمريكا في موقع قوة حاسم
لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
الحرس الثوري: دمرنا 7 رادارت متطورة معادية.. وأعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة باتت عمياء
السفارة الأمريكية لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
سفينة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا لا علاقة لها بمصر
محافظ الدقهلية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة
أخبار العالم

السفير الإسباني: 2026 عام للشراكة الإستراتيجية مع مصر في مختلف المجالات

أ ش أ

 أكد السفير الإسباني السفير سرخيو كارانثا أن هناك علاقة صداقة طويلة وعميقة تربط بين حكومتّي وشعبّي مصر وإسبانيا، مشيرا إلى أن 2025 يعد عامًا تاريخيًا؛ إذ ارتقت فيه العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.. فيما يمثل 2026 عامًا لتطبيق هذه الشراكة في مختلف المجالات، مع تحقيق نتائج ملموسة والالتزام بتعميق العلاقات.

وأكد السفير الإسباني - في كلمة ألقاها خلال حفل إفطار أقامه مساء اليوم الأربعاء للصحفيين والإعلاميين – وجود رؤية مشتركة حول البحر المتوسط والشرق الأوسط؛ حيث يراهن البلدان على السلام والدبلوماسية كوسيلة لحل النزاعات.

وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2025 نحو 25ر3 مليار يورو، فيما تشير الدلائل إلى ازدياد هذا الرقم؛ حيث يرغب رجال الأعمال والمستثمرون الإسبان في العمل مع مصر؛ في ظل اعتراف المجتمع الدولي بإنجازات هذه السلطات.

وفيما يخص السياحة، قال إن 242 ألف سائح إسباني زاروا مصر خلال العام الماضي.

وبالنسبة للتعاون الثقافي، قال إن كلا من مصر وإسبانيا تتمتعان بتراث غني يُثير الإعجاب المتبادل، وهناك أكثر من 300 متخصص في اللغة الإسبانية يقومون بالتدريس في 24 جامعة مصرية، كما أن إسبانيا لديها 14 بعثة أثرية في مصر.

وأضاف أنه خلال عام 2025، التحق أكثر من 2.500 مصري بدورات اللغة الإسبانية في معاهد Cervantes بالقاهرة والإسكندرية، بإجمالي 250 ألف ساعة دراسية لكل طالب، كما تعمل العديد من الجامعات الإسبانية على إنشاء فروع لها في مصر.

وفيما يخص التعاون التنموي، أشار السفير الإسباني إلى أن مصر وإسبانيا وقعتا - خلال 2025 - تحالفًا للتنمية المستدامة يتضمن ثلاثة محاور تتضمن التحول الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، ويضم التعاون الإسباني 40 مشروعًا نشطًا بقيمة 25M يورو.

وفي يتعلق بالأوضاع في المنطقة، طالب السفير الإسباني بخفض التصعيد في المنطقة، واحترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها، والعودة إلى الدبلوماسية وطاولة المفاوضات.. مشدداً على أنه لا يمكن تطبيع الحرب والعنف كوسيلة لحل النزاعات.

وأشار إلى أن إسبانيا تدعم احترام النظام والقانون الدوليّين، بالنسبة لأوكرانيا وفنزويلا وجرينلاند.

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

غرق ناقلة غاز روسية

غرق ناقلة غاز قبالة سواحل ليبيا.. والبترول تكشف حقيقة صلة مصر بها والإعلام تحذر مروجي الإشاعات

قصب السكر

القابضة الغذائية: توريد وإنتاج 3.2 مليون طن قصب لمصانع السكر

جانب من اجتماع مستثمرو العاشر مع وزير الصناعة

مستثمرو العاشر: وزارة الصناعة تلعب دورا مهما في تهيئة المناخ الاستثماري

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

