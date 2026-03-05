إبراهيم عبد الجواد: لن يتم تعديل موعد مواجهة إنبي والزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن موعد مواجهة إنبي والزمالك.

الزمالك وإنبي

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "خاص: لن يتم تعديل موعد مواجهة إنبي والزمالك".

وفي سياق آخر، سبق أن كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: «عبدالله السعيد يخضع لبرنامج تدريبي بسبب إصابته في الضامة، وجاهز لمباراة الاتحاد السكندري».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، والتي تُقام على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تُقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة أون سبورت، مع استوديو تحليلي للمباراة.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

يتصدّر الزمالك ترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة بعد الفوز في 12 مباراة والتعادل في 4، وخسارة 2، بينما وصل الاتحاد السكندري للمركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 2، وخسر 11 مواجهة.