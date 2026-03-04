قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بخاف على سُمعتي| مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع «الموسيقيين»: «مبحبش الشطب.. بحس إني قاتل»
قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود
منتخب مصر 2009 يبدأ معسكره استعدادا للتصفيات الأفريقية
محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون
أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع
أرسنال يهزم برايتون بهدف يتيم وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس استهداف مدنيين للضغط على لبنان
استمرار استبعاد كامويش وغياب هاني.. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون
واشنطن تبلغ لبنان رسميا بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد
تصعيد خطير.. مسئول إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
البيت الأبيض: واشنطن ماضية في إنهاء التهديد الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
أحمد العيسوي

في مشهد يعكس طبيعة الصراعات الحديثة، لم تعد المواجهة تقتصر على الطائرات والصواريخ، بل امتدت إلى معركة العقول والخداع البصري. تقارير متداولة تحدثت عن لجوء إيران إلى تكتيك غير تقليدي، تمثل في رسم طائرات ومروحيات عسكرية على الأرض، في محاولة لإرباك الخصوم واستنزاف قدراتهم الهجومية بأسلوب منخفض التكلفة.

رسومات بسيطة.. وذخائر باهظة

بحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن إيران استخدمت الطلاء لرسم مجسمات تحاكي شكل الطائرات والمروحيات العسكرية داخل مواقع يُعتقد أنها حساسة. الهدف من هذه الرسومات لم يكن الزينة أو التمويه التقليدي، بل خلق أهداف تبدو حقيقية عبر صور الاستطلاع الجوي والأقمار الصناعية.

ووفق الرواية المتداولة، جرى استهداف بعض هذه الرسومات بذخائر دقيقة وعالية الكلفة، بعد أن تم تصنيفها كأهداف عسكرية فعلية. المفارقة أن تكلفة هذه الخدعة كانت زهيدة للغاية مقارنة بسعر الصواريخ أو القنابل الموجهة التي استخدمت لتدميرها.

استنزاف قبل المواجهة الحاسمة

التكتيك، إذا صحت تفاصيله، يندرج ضمن استراتيجية أوسع تقوم على استنزاف الخصم قبل الدخول في مواجهة مباشرة. فإجبار العدو على استهلاك جزء من مخزونه من الذخائر الذكية في ضرب أهداف وهمية، قد يحدّ من قدرته على تنفيذ ضربات دقيقة ومؤثرة لاحقًا.

هذا النوع من الخداع العسكري ليس جديدًا في تاريخ الحروب، لكنه يكتسب أهمية مضاعفة في عصر تعتمد فيه الجيوش بشكل متزايد على تقنيات الاستطلاع المتقدمة وأنظمة التوجيه عالية الدقة. فكل خطأ في التقدير قد يعني إهدار ملايين الدولارات في ثوانٍ معدودة.

حرب العقول قبل السلاح

مسؤولون وخبراء عسكريون أشاروا إلى أن ما جرى إن ثبتت صحته يندرج ضمن استراتيجيات التضليل المعروفة، والتي تهدف إلى إرباك حسابات الخصم وخلق صورة ميدانية مضللة. فالمعركة لم تعد فقط في السماء أو على الأرض، بل أيضًا في كيفية قراءة المشهد وتحليل المعطيات.

وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تعكس هذه الواقعة سواء كانت محدودة أو واسعة النطاق تحوّلًا في طبيعة المواجهات، حيث يصبح الطلاء أحيانًا سلاحًا، وتتحول الخدعة إلى وسيلة دفاع مؤثرة.

في الختام، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة ما تكشفه الأيام والتقارير المؤكدة، لكن المؤكد أن الحروب الحديثة لم تعد مجرد صراع ناري، بل سباق مستمر في الابتكار والتمويه، حيث قد تحسم التفاصيل الصغيرة نتائج معارك كبرى.

إيران الحروب الأرض الأقمار الصناعية الصواريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

ترشيحاتنا

الإسماعيلي

محافظ الإسماعيلية يدعم لاعبي النادي الإسماعيلي قبل مواجهة النادي المصري

عيد ميلاد شيكابالا

اخويا.. أحمد فتوح يهنئ شيكابالا بعيد ميلاده

الزمالك

جلسة تحفيزية في الزمالك قبل مواجهة الاتحاد.. وتعافي جابر وكايد يدعم الصفوف

بالصور

ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الإفطار؟

ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟
ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟
ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية
3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية
3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية

سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

فورمولا-1
فورمولا-1
فورمولا-1

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد