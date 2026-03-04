رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

في مشهد يعكس طبيعة الصراعات الحديثة، لم تعد المواجهة تقتصر على الطائرات والصواريخ، بل امتدت إلى معركة العقول والخداع البصري. تقارير متداولة تحدثت عن لجوء إيران إلى تكتيك غير تقليدي، تمثل في رسم طائرات ومروحيات عسكرية على الأرض، في محاولة لإرباك الخصوم واستنزاف قدراتهم الهجومية بأسلوب منخفض التكلفة.

رسومات بسيطة.. وذخائر باهظة

بحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن إيران استخدمت الطلاء لرسم مجسمات تحاكي شكل الطائرات والمروحيات العسكرية داخل مواقع يُعتقد أنها حساسة. الهدف من هذه الرسومات لم يكن الزينة أو التمويه التقليدي، بل خلق أهداف تبدو حقيقية عبر صور الاستطلاع الجوي والأقمار الصناعية.

ووفق الرواية المتداولة، جرى استهداف بعض هذه الرسومات بذخائر دقيقة وعالية الكلفة، بعد أن تم تصنيفها كأهداف عسكرية فعلية. المفارقة أن تكلفة هذه الخدعة كانت زهيدة للغاية مقارنة بسعر الصواريخ أو القنابل الموجهة التي استخدمت لتدميرها.

استنزاف قبل المواجهة الحاسمة

التكتيك، إذا صحت تفاصيله، يندرج ضمن استراتيجية أوسع تقوم على استنزاف الخصم قبل الدخول في مواجهة مباشرة. فإجبار العدو على استهلاك جزء من مخزونه من الذخائر الذكية في ضرب أهداف وهمية، قد يحدّ من قدرته على تنفيذ ضربات دقيقة ومؤثرة لاحقًا.

هذا النوع من الخداع العسكري ليس جديدًا في تاريخ الحروب، لكنه يكتسب أهمية مضاعفة في عصر تعتمد فيه الجيوش بشكل متزايد على تقنيات الاستطلاع المتقدمة وأنظمة التوجيه عالية الدقة. فكل خطأ في التقدير قد يعني إهدار ملايين الدولارات في ثوانٍ معدودة.

حرب العقول قبل السلاح

مسؤولون وخبراء عسكريون أشاروا إلى أن ما جرى إن ثبتت صحته يندرج ضمن استراتيجيات التضليل المعروفة، والتي تهدف إلى إرباك حسابات الخصم وخلق صورة ميدانية مضللة. فالمعركة لم تعد فقط في السماء أو على الأرض، بل أيضًا في كيفية قراءة المشهد وتحليل المعطيات.

وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تعكس هذه الواقعة سواء كانت محدودة أو واسعة النطاق تحوّلًا في طبيعة المواجهات، حيث يصبح الطلاء أحيانًا سلاحًا، وتتحول الخدعة إلى وسيلة دفاع مؤثرة.

في الختام، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة ما تكشفه الأيام والتقارير المؤكدة، لكن المؤكد أن الحروب الحديثة لم تعد مجرد صراع ناري، بل سباق مستمر في الابتكار والتمويه، حيث قد تحسم التفاصيل الصغيرة نتائج معارك كبرى.