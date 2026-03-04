غرق ناقلة غاز قبالة سواحل ليبيا.. والبترول تكشف حقيقة صلة مصر بها والإعلام تحذر مروجي الإشاعات

_تفاصيل غرق ناقلة غاز روسية على السواحل الليبية

-وزارة البترول تنفي علاقة مصر بالناقلة

أعلنت مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا غرق ناقلة غاز مسال روسية، مساء أمس الثلاثاء، على بعد 130 ميلا بحريا شمال ميناء سرت، ضمن نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية.



وأكدت المصلحة، عبر صفحتها على فيسبوك، الأربعاء، بأن مركز البحث والإنقاذ الليبي تلقى نداء استغاثة من الناقلة يفيد بتعرضها لانفجارات مفاجئة أعقبها حريق هائل أدى في النهاية إلى غرقها بالكامل.

وأوضحت أن المركز بادر إلى التنسيق مع نظيره في مالطا لبدء عملية البحث والإنقاذ، حيث جرى توجيه سفينة بضائع كانت في طريقها إلى بنغازي نحو موقع الحادث.

وأكدت المصلحة أن السفينة تمكنت من إنقاذ طاقم الناقلة بالكامل، وعددهم 30 شخصا، مشيرة إلى أن جميعهم بصحة جيدة.



وحذرت المصلحة السفن والوحدات البحرية من الاقتراب من موقع الحادث بسبب "الخطر الملاحي ووجود حطام سفينة غارقة لم يتم تحديد أبعادها أو عمق غرقها بعد".

كما نبهت إلى احتمال حدوث خطر بيئي نتيجة تسرب محتمل لشحنة الغاز الطبيعي المسال أو المواد البترولية من خزانات الناقلة.

وقد نفت وزارة البترول والثروة المعدنية أي صلة لمصر بناقلة الغاز التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية

وأكدت الوزارة أن الناقلة لم تكن متجهة إلى أي ميناء مصري وغير مرتبطة بأي تعاقدات لتوريد الغاز إلى مصر

ونفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما تم تداوله من أخبار ومعلومات غير صحيحة بشأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية اليوم، وتؤكد بشكل قاطع أن الناقلة لم تكن متجهة إلى أي من الموانئ المصرية، كما أنها غير مدرجة ضمن أي تعاقدات لتوريد أو استقبال شحنات غاز طبيعي* مسال إلى جمهورية مصر العربية.

وتؤكد الوزارة أن ما أثير في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة ، وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة قبل نشر أو تداول أي معلومات، حفاظًا على المهنية الإعلامية ومنعًا لإثارة أي لبس أو بلبلة.

وتؤكد الوزارة احتفاظها بحقها القانوني تجاه مروجي الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي تمس المصالح الوطنية.

وزارة الإعلام تطالب بتوخي الدقة في نقل الأخبار

وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الدولة للإعلام أنها قد تلقت من وزارة البترول والثروة المعدنية بيانا بشأن الأخبار والمعلومات غير صحيحة حول ناقلة الغاز الطبيعي المسال التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية اليوم،وطالبت وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، بالحرص على توخي الدقة والقواعد المهنية المستقرة، فيما توصله للرأي العام الداخلي ومتابعي الشؤون المصرية في الخارج.

ودعت وزارة الدولة للإعلام كل وسائل الإعلام المصرية وغير المصرية، التي نشرت أو بثت الاخبار غير الصحيحة التي يشير إليها بيان وزارة البترول، أن تبادر بتصحيحها وفقا للبيانات الرسمية الدقيقة الواردة في هذا البيان.