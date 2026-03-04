استعدادًا لمواجهة الاتحاد .. جلسة تحفيزية من معتمد جمال للاعبي الزمالك

عقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، الذي أُقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدّث المدير الفني عن أهمية المباراة المقبلة، وضرورة تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة المسابقة.

وأثنى معتمد جمال على الجهد المبذول من الجميع خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا ثقته في قدرات اللاعبين لمواصلة الانتصارات.

كما شرح المدير الفني العديد من الجوانب الفنية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.