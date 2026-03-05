إعلام إيراني: استهداف قاعدة بحرية أمريكية في السعودية

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، باستهداف قاعدة بحرية أمريكية في السعودية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز خارج مدينة الخرج، ويأتي ذلك في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه جرت محاولة هجوم بطائرة مسيرة على مصفاة "رأس تنورة" التابعة لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية.

وأوضح “المالكي”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس الأربعاء، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان بطائرة مسيرة، ولم ينتج عنه أي أضرار.