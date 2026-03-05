الرحلة مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر مع الفريق

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تجديد عقد علي ماهر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، لمدة موسم.

سيراميكا كليوباترا

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لعلي ماهر وعلقت: "الرحلة مستمرة إلى موسم 2026 - 2027".

وتولى علي ماهر تدريب فريق سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي، وحصل معه على لقب كأس رابطة الأندية.

ويعد علي ماهر من أبرز المدربين المحليين في السنوات الأخيرة، حيث وضع بصمته مع الأندية التي تولى تدريبها، وقد درب العديد من الفرق، أبرزها المصري، وفيوتشر، والأسيوطي “بيراميدز حاليًا”.