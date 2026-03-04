سيراميكا كليوباترا ينعي حمدي رمضان شيخ الإدرايين

نعي مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا الكابتن حمدي رمضان شيخ الإدرايين الذي وافته المنيه اليوم.

ونشر نادي سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي فيس بوك "ببالغ الحزن والآسى ينعي مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا وجميع إدارات النادي والأجهزة الفنية وفاة شيخ الإداريين الكابتن حمدي رمضان الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة حافلة وطويلة داخل جدران النادي إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

