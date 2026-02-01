وفاة السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين.. وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة مربية الأجيال خديجة أبو العينين – مُؤسسة مدارس أم المؤمنين - شقيقة النائب محمد أبو العينين والتي وافتها المنية عصر اليوم الأحد بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الصالح وتربية النشء حتى اللحظات الأخيرة من حياتها جعله الله في ميزان حساناتها .



وتقام صلاة الجنازة على السيدة خديجة أبو العينين بعد صلاة ظهر الغد الإثنين من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر ، والعزاء بعد الجنازة بالمسجد بناء على وصية السيدة الراحلة رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، وألهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.