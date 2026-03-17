وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها
صمام أمان الوطن.. البابا تواضروس يهنئ وزير الدفاع بعيد الفطر المبارك
عدوان إسرائيلي ضد الجيش اللبناني يسفر عن إصابة 5 جنود
لم يحدث منذ 7 سنوات.. إعادة انتخاب كيم جونج أون زعيما لكوريا الشمالية
أمين المنظمة ⁠البحرية الدولية: السفن حربية لن تضمن عبور آمن بـ⁠"هرمز"
هل يجوز إخراج زكاة الفطر لفقير لا يصلي؟.. الإفتاء توضح
ميار الببلاوي: فقدت 7 أطفال بسبب السحر وكلها من سيدات
دام الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة..البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر
مجموعة مصر.. إيران تتفاوض مع فيفا لنقل مبارياتها في المونديال من أمريكا
تفاصيل جديدة بشأن عاطل شرع في قـ.ـتل طالب بمنطقة الساحل
بدء محاكمة 10 متهمين في قضية الخلية الإعلامية
صواريخ إيران.. ميناء الفجيرة الرئيسي في الإمارات يعلق عمليات تحميل النفط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مروحية نووية تغزو زحل.. «دراجون فلاي» تستعد لرحلة تاريخية إلى تيتان

أمينة الدسوقي

تخطو وكالة الفضاء الأمريكية ناسا خطوة جديدة نحو استكشاف عوالم بعيدة في النظام الشمسي، بعد بدء مرحلة البناء والاختبار لمركبتها الطائرة الجديدة «دراجون فلاي»، التي يُخطط لإطلاقها عام 2028 في مهمة علمية غير مسبوقة إلى قمر كوكب زحل الأكبر تيتان.

وتعد هذه المركبة أول مروحية فضائية تعمل بالطاقة النووية، صممت للتحليق في أجواء جرم سماوي خارج الأرض، ما يفتح آفاقاً جديدة في مجال استكشاف الكواكب والأقمار البعيدة.

بداية مرحلة حاسمة في تطوير المركبة

ويجري تطوير المروحية الروبوتية في مختبر الفيزياء التطبيقية التابع لـ جامعة جونز هوبكنز بولاية ماريلاند، حيث بدأ المهندسون بالفعل في تجميع الأنظمة الأساسية وإجراء اختبارات مكثفة على مكوناتها المختلفة.

وتُعد هذه المرحلة نقطة تحول في المشروع، إذ ينتقل العمل من مرحلة التصميم النظري إلى بناء نظام طيران متكامل قادر على العمل في بيئة فضائية قاسية.

ثاني مروحية تحلق خارج الأرض

وستصبح «دراجون فلاي» ثاني مركبة من نوع الدرون تحلق في أجواء جرم سماوي غير الأرض، بعد المروحية «إنغينيويتي» التي أرسلتها ناسا إلى كوكب المريخ عام 2021 لكن الفارق بين المركبتين كبير؛ فبينما كانت «إنغينيويتي» صغيرة الحجم وتعادل تقريباً حجم صندوق مناديل، تأتي «دراغون فلاي» بحجم سيارة تقريباً، وبميزانية تصل إلى نحو 3.35 مليار دولار كمهمة علمية متكاملة.

لماذا تعتمد على الطاقة النووية؟

وعلى عكس المركبات التي تعتمد على الطاقة الشمسية، ستعمل «دراجون فلاي» بالطاقة النووية، ما يمنحها قدرة تشغيل طويلة في بيئة تيتان شديدة البرودة والمظلمة، حيث تقل أشعة الشمس بشكل كبير.

وسيسمح ذلك للمركبة بالتحليق لمسافات طويلة بين مواقع مختلفة على سطح القمر، وجمع بيانات علمية مهمة على مدى سنوات.

تيتان عالم قد يحمل مفاتيح نشأة الحياة

ويُعد قمر تيتان أكبر أقمار كوكب زحل، وثاني أكبر قمر في النظام الشمسي بعد قمر غانيميد التابع لكوكب المشتري.

ويعتقد العلماء أن هذا القمر غني بالجزيئات العضوية التي قد تمثل اللبنات الأساسية للحياة، ما يجعله هدفاً علمياً مهماً لدراسة الأصول الكيميائية للحياة في الكون.

وقد زار هذا العالم البعيد مرة واحدة فقط، عندما هبط المسبار «هويغنز» على سطحه عام 2005 ضمن مهمة كاسيني–هويغنز، لكنه عمل لساعات محدودة قبل أن يتوقف.

اختبارات تقنية استعداداً للرحلة

ويعمل المهندسون حالياً على اختبار الأنظمة الإلكترونية الأساسية للمركبة، والتي تمثل «العقل» المسؤول عن الملاحة والتوجيه وإدارة البيانات والطاقة.

كما تُجرى تجارب مكثفة في أنفاق الرياح التابعة لـ مركز لانغلي للأبحاث في ولاية فيرجينيا، لاختبار قدرة المروحية على الطيران في الظروف الجوية الخاصة بقمر تيتان.

وتشمل التجارب أيضاً تطوير مواد عازلة لحماية المركبة من البرودة الشديدة في بيئة القمر.

الاستعداد للإطلاق في 2028

بعد الانتهاء من الاختبارات، ستُنقل المركبة إلى شركة لوكهيد مارتن لاستكمال عمليات الدمج النهائية، قبل إرسالها إلى مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا.

ومن المقرر إطلاقها على متن صاروخ فالكون هيفي التابع لشركة سبيس إكس، في موعد لا يسبق ربيع عام 2028.

مهمة قد تغير فهمنا للحياة في الكون

عند وصولها إلى تيتان، ستبدأ «دراجون فلاي» في التحليق بين مواقع مختلفة على سطح القمر لدراسة تركيبته الكيميائية وجيولوجيته وغلافه الجوي.

ويأمل العلماء أن تكشف البيانات التي سترسلها المركبة عن دلائل جديدة حول كيفية تشكل الجزيئات العضوية المعقدة، وربما تقدم إجابات حول بدايات الحياة في النظام الشمسي.

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

الأرصاد

هدوء يسبق العاصفة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس في هذا الموعد

ليلة القدر

أفضل سورة تقرأ في ليلة القدر 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 17-3-2026

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

المتهم

قالتله مواعيد العمل انتهت.. القبض على المتهم بالتعدي على موظفة شركة اتصالات شهيرة

هاتف وان بلس

بأقوى معالج وقدرة شحن جبارة.. وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد هذه مواصفاته

Game Informer

أفضل 10 ألعاب على نينتندو سويتش 2 حاليا.. قائمة Game Informer المحدثة

إنفيديا

MSI .. إنفيديا توفّر عددًا أقل من كروت الشاشة 20% عن احتياج السوق

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ والرنجة فى العيد

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..
نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..
نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..

ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان

ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان
ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان
ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان

معركة السيارات تشتعل.. صناعة أمريكا تضغط على ترامب لإغلاق الباب أمام الصين

الولايات المتحدة والصين
الولايات المتحدة والصين
الولايات المتحدة والصين

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

صورة من الفيديو

70 مليون مشاهدة لفيديو نتنياهو في مقهى بالقدس | نفي للشائعة أم مشهد مصنوع بالذكاء الاصطناعي؟ خبير يجيب

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد