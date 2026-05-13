السفير الكندي يتجول سيرًا على الأقدام في شارع الكورنيش لزيارة قصر ألكسان ومعهد فؤاد الأول بأسيوط

قال اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إن المحافظة نظمت جولة سياحية للسفير الكندي لدى جمهورية مصر العربية أولريك شانون، والوفد المرافق له، إلى جانب وفد منظمة إنقاذ الطفل برئاسة ماتيو كابروتي، المدير القطري للمنظمة، وذلك للتعرف على أبرز المعالم الأثرية والدينية والسياحية التي تتميز بها المحافظة.

رافق الوفد خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة تنسيق التعاون الدولي بالمحافظة، وأحمد أبو علي مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الجولة بدأت من ديوان عام المحافظة، حيث قام السفير الكندي وأعضاء الوفد بجولة سيرًا على الأقدام في شارع الكورنيش حتى قصر ألكسان باشا المطل على نهر النيل، في خطوة أتاحت لهم الاستمتاع بالمشهد العام والتعرف عن قرب على أحد أبرز المعالم التاريخية والمعمارية في أسيوط، والذي يجسد الطراز المعماري المميز في أوائل القرن العشرين.

وأضاف المحافظ أن الوفد استكمل جولته بزيارة معهد فؤاد الأول الديني، أحد أهم المعالم الإسلامية بالمحافظة، والذي يتميز بطرازه الأندلسي الفريد وقيمته التاريخية والمعمارية.

كما شملت الجولة زيارة دير السيدة العذراء بجبل درنكة، أحد أهم محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر، والذي يمثل قيمة دينية وتاريخية وروحية كبيرة، ويعد من أبرز المزارات الدينية والسياحية بمحافظة أسيوط.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الوفد اطلع خلال الجولة على ما تزخر به محافظة أسيوط من مقومات سياحية وثقافية وتراثية متنوعة تعكس عمق الحضارة المصرية والإرث التاريخي العريق الذي تتمتع به المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم صورة متكاملة عن إمكاناتها السياحية والتنموية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات التنموية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة ويعكس المكانة المتنامية لأسيوط كإحدى المحافظات الواعدة في صعيد مصر.