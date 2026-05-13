استشاري حساسية ومناعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن فيروس هانتا.. تفاصيل

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فيروس هانتا ليس فيروسًا مستجدًا مثل كورونا، بل هو معروف منذ سنوات طويلة، إلا أن انتشاره ظل محدودًا بسبب طبيعة انتقاله التي تعتمد على وجود عائل وسيط يتمثل في الفئران المصابة، موضحًا أن العدوى تنتقل عبر ملامسة أو استنشاق إفرازات الفئران ولا تنتقل بسهولة بين البشر.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج كل الأبعاد، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ ظهور حالات داخل أماكن مغلقة مثل السفن يعود إلى وجود فئران مصابة داخل بيئة محدودة، ما يؤدي إلى إصابة الأفراد في نفس المكان دون انتقال العدوى بينهم، مشيرًا إلى أن الأعراض قد تبدأ بارتفاع في درجة الحرارة وآلام شديدة في الجسم ومشكلات تنفسية قد تتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة.

فيروس هانتا

وأوضح الحداد أن فيروس هانتا قد يؤدي في بعض الحالات إلى متلازمة تنفسية أو فشل كلوي، خاصة لدى كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، إلا أن معظم الحالات تشفى تلقائيًا بفضل المناعة الطبيعية، لافتًا إلى عدم وجود لقاح أو علاج نوعي حتى الآن، ويقتصر التعامل معه على العلاج الداعم للأعراض، ومشددًا، على أن ووجوده وانتشاره في مصر شبه منعدم.

الصحة العالمية

وأكد أن معدلات الوفاة قد تصل إلى 15% في الحالات الشديدة، إلا أن منظمة الصحة العالمية تركز في تحذيراتها على خطورة الفيروس وليس سرعة انتشاره بين البشر، مع التشديد على ضرورة مكافحة القوارض وعزل المصابين في المناطق التي يظهر فيها المرض.

