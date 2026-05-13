بدء محاكمة 312 متهما في خلية جبهة النصرة.. بعد قليل

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، بعد قليل، محاكمة 312 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية جبهة النصرة"، المتهمين بقتل ضابط ومجند.





وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2018 حتى 18 مارس 2021، المتهمون من الأول حتى 22 تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

كما وجه للمتهمين من 23 حتى 270 تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام السابق مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين 271 تهمة مشاركة جماعة إرهابية بوسائل مباشرة وغير مباشرة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم الحادي عشر الالتحاق والتدريب لدى جماعة إرهابية في الخارج.

ووجه للمتهمين من 172 حتى 174 وآخرين تهم قتل “ع. ا”، ضابط شرطة، وقتل مجند شرطة وآخرين، وشرعوا في قتل ضباط وأفراد شرطة، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية ومواد مفرقعة وذخيرة.